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Renault'dan eylül ayına özel kampanyalar

08.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'dan eylül ayına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Renault'da eylül ayına özel sıfır faiz, takas indirimleri ve birçok kampanya devam ediyor.

Renault Mais açıklamasına göre, Renault'nun 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, yeni Megane sedanın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yeni Taliant, yeni Clio, ZOE ve yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirim fırsatı da eylül ayında sunuluyor.

Renault Finans'tan kredi kullananlar, 2021 model yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157 bin 900 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik fiyatla sahip olabiliyor.

- Sağlık çalışanlarına ve çevrim içi satışa özel fırsatlar

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile “satinal.renault.com.tr” platformu üzerinden gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

- Aşı seferberliğine destek sürüyor

Ayıca Renault'nun tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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