YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Renault'nun yeni SUV modelinin ismi Austral oldu

Renault'nun yeni SUV modelinin ismi Austral oldu

06.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel ürün gamındaki Kadjar'ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Renault, yeni SUV modelinin isminin "Austral" olacağını duyurdu.

Renault Mais açıklamasına göre, Latince "australis" kelimesinden türetilen Austral, Fransızca da dahil olmak üzere birçok Avrupa dilinde karşılık bulan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor. 4,51 metreye kadar uzunluğa sahip Austral, 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşama alanı sunuyor.

Söz konusu yeni model, Arkana ve yeni Megane E-Tech Electric modellerinin ardından Renault’nun C-segmentindeki konumunu tekrar güçlendirme hedefini destekliyor.

Güncel ürün gamındaki Kadjar'ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Renault Pazarlama Departmanı bünyesindeki Model İsimlendirme Stratejisi Müdürü Sylvia Dos, "Austral, güney yarımkürenin canlılığını ve sıcaklığını çağrıştırıyor ve keşfetmeye davet ediyor. Bu da onu bir SUV için ideal bir isim haline getiriyor. Kelime, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kolayca telaffuz edilebilen bir kelime ve otomobile gerçekten küresel bir his veren bir ses uyumuna sahip." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşıTürkiye’nin en kalabalık ilkokulunda özel öğrencilere ‘Tokatçı Berber’ tıraşı
Anahtar Kelimeler:
Renault

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.