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Renee Gracie, fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.06.2020 19:45 | Son Güncelleme

Motor sporlarından yeterli kazancı elde edememesini gerekçe göstererek sporculuk kariyerini noktalayan ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başlayan Renee Gracie, fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti.

Renee Gracie, fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti

Araba yarışçısı iken ünlülerin hayranlarına cinsel içerikli video ve fotoğraflarını sattığı ve canlı cinsel aktiviteler yaptığı bir siteye üye olduktan sonra ayda 14,000 sterlin kazandığını söyleyen Avutralyalı 25 yaşındaki Reni, cinsel içerikli video ve fotoğraflarını kaydederek yasal olmayan bir şekilde internet üzerinden paylaşan Hindistanlı üyelere ağza alınmayacak kelimeler kullandı.

"HEMEN SAYFAMDAN DEFOLUN!"

Genç pilot, yaptıklarının suç olduğunu yasa dışı bir şekilde fotoğraf ve videolarını paylaşmamaları çağrısında bulundu. Hindistanlılardan nefret ettiğini açıklayan Renee, hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sayfamdaki tüm ... Hindistanlılara. Görüntülerimi çalmaktan vazgeçin. Hepsi teliflidir. Bana aittirler size değil. Görüntülerimi yasadığı bir şekilde paylaşmaktan vazgeçin artık. Eğer Hindistanlıysanız, hemen sayfamdan defolun. Buraya hoş gelmediniz. Bu gece tüm Hindistanlıları sayfamdan kaldıracağım."

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Renee'nin bu şekilde açıklama yapması bazı çevrelerce ırkçılık olarak yorumlandı.Kariyerini noktalayıp cinsel içerikli film yıldızı olma kararı alan Gracie, bu alanda kariyerine devam ederken kazancının ciddi oranda arttığını söylemişti. "Hayal edemeyeceğim bir ekonomik ferahlığa ulaştım" diyen Gracie, "Bu karardan dolayı pişman değilim. Pilotluk yaparken çok az kazanıyordum, hatta tatile gitmek için bile yeterli kazancım olmuyordu" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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