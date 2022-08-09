Renee Zellweger reklamlara tepki gösterdi! 'Ne yani artık değerli değil miyim?'

Ünlü oyuncu Renee Zellweger, yaşlanma karşıtı ya da yaşlanmayı geciktirici olarak nitelendirilen güzellik ürünlerine ve reklamlarına tepki gösterdi. The Sunday Times gazetesine konuşan 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, özellikle ‘anti-aging’ olarak adlandırılan güzellik ürünlerini kullanmadığını söyledi.

"50'YE GİRMEK YENİ BİR BAŞLANGIÇ GİBİ GELDİ"

Zamanı geri almakla hiç ilgilenmediğini belirten Zellweger, “50 yaşına girmek tüm o saçmalıklar olmadan tam bir yeni başlangıç ​​gibi geldi. Kafanızdaki tüm o sesleri ve insanların sizden beklentilerini, projeksiyonlarını dinlemeyi bırakabileceğiniz ve daha özgün bir şekilde kendiniz olabileceğiniz nokta” dedi.

İki Oscar’lı oyuncu, “Hepinize iyi şanslar, çünkü benim yaşıma gelmek için çok fazla hayatta kalmanız gerekiyor; ben gücümü ve sesimi kazandım” ifadesini kullandı.



"Onların tüm kremlerini, karışımlarını ve bize satmak istedikleri onca çöpü satın alırsak gerçek yaşımıza bakmamıza gerek olmadığını söyleyen tüm bu reklamlar da nesi? Ben 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz?” diye seslenen Zellweger, “Mutlak en iyi, en enerjik halinizle siz olmak ile olmadığınız biri olmayı istemek arasında büyük bir fark var. Enerjik ve güzel olmak için yaşınızı kabullenmelisiniz, yoksa özür dileyerek yaşarsınız ve bana göre bu hiç de güzel değil” dedi.





