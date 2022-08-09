MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Renee Zellweger reklamlara tepki gösterdi! 'Ne yani artık değerli değil miyim?'

Renee Zellweger reklamlara tepki gösterdi! 'Ne yani artık değerli değil miyim?'

09.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödülü aktris Renee Zellweger, 'anti-aging' olarak adlandırılan yaşlanma karşıtı güzellik ürünleri için yapılan reklamları eleştirdi. Zellweger, "Onların tüm kremlerini, karışımlarını ve bize satmak istedikleri onca çöpü satın alırsak gerçek yaşımıza bakmamıza gerek olmadığını söyleyen tüm bu reklamlar da nesi? Ben 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz?" dedi

Renee Zellweger reklamlara tepki gösterdi! 'Ne yani artık değerli değil miyim?'

Ünlü oyuncu Renee Zellweger, yaşlanma karşıtı ya da yaşlanmayı geciktirici olarak nitelendirilen güzellik ürünlerine ve reklamlarına tepki gösterdi. The Sunday Times gazetesine konuşan 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, özellikle ‘anti-aging’ olarak adlandırılan güzellik ürünlerini kullanmadığını söyledi.

avalon-0563243489

"50'YE GİRMEK YENİ BİR BAŞLANGIÇ GİBİ GELDİ"

Zamanı geri almakla hiç ilgilenmediğini belirten Zellweger, “50 yaşına girmek tüm o saçmalıklar olmadan tam bir yeni başlangıç ​​gibi geldi. Kafanızdaki tüm o sesleri ve insanların sizden beklentilerini, projeksiyonlarını dinlemeyi bırakabileceğiniz ve daha özgün bir şekilde kendiniz olabileceğiniz nokta” dedi.

avalon-0563462983

İki Oscar’lı oyuncu, “Hepinize iyi şanslar, çünkü benim yaşıma gelmek için çok fazla hayatta kalmanız gerekiyor; ben gücümü ve sesimi kazandım” ifadesini kullandı.

avalon-0563620006
"Onların tüm kremlerini, karışımlarını ve bize satmak istedikleri onca çöpü satın alırsak gerçek yaşımıza bakmamıza gerek olmadığını söyleyen tüm bu reklamlar da nesi? Ben 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz?” diye seslenen Zellweger, “Mutlak en iyi, en enerjik halinizle siz olmak ile olmadığınız biri olmayı istemek arasında büyük bir fark var. Enerjik ve güzel olmak için yaşınızı kabullenmelisiniz, yoksa özür dileyerek yaşarsınız ve bana göre bu hiç de güzel değil” dedi.

avalon-0563619626

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!
Simge Sağın iç çamaşırlı ayna pozuyla kasıp kavurdu! "Yok artık Simge Hanım"Simge Sağın iç çamaşırlı ayna pozuyla kasıp kavurdu! "Yok artık Simge Hanım"
Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandıReza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.