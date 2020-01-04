YURTHABER
  4. ‘Renk ve Ahenk’ karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı

‘Renk ve Ahenk’ karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Renk ve Ahenk’ temalı karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı.Küratörlüğünü Figen Ramazanoğulları, Organizasyonunu Ayda Sezgingil Doğan’ın yaptığı sergiye Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal’da destek verdi.Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışında İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti.04-12 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek serginin açılışına daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Serginin Küratörlüğünü yapan ve Türkiye’nin ilk su altı ressamı olan Figen Ramazanoğulları, TOFD adına dizlerinden aşağısı olmayan bir çocuk için yardım amaçlı sergiyi açtıklarını ifade ederek sergiye katılan 50 ressama verdikleri eserleri için teşekkür etti.Serginin kişisel olmadığını belirten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal ise, "Amacımız farkındalığı artırmaktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Renk ve Ahenk’ temalı karma resim sergisi felçli bir çocuğa yardım etmek amacı ile açıldı.
Küratörlüğünü Figen Ramazanoğulları, Organizasyonunu Ayda Sezgingil Doğan’ın yaptığı sergiye Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal’da destek verdi.
Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışında İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti.
04-12 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek serginin açılışına daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Serginin Küratörlüğünü yapan ve Türkiye’nin ilk su altı ressamı olan Figen Ramazanoğulları, TOFD adına dizlerinden aşağısı olmayan bir çocuk için yardım amaçlı sergiyi açtıklarını ifade ederek sergiye katılan 50 ressama verdikleri eserleri için teşekkür etti.
Serginin kişisel olmadığını belirten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal ise, "Amacımız farkındalığı artırmaktı. Sadece sanatçıların eserlerinin gösterildiği bir yer değil, onun ötesinde. Gönül isterdi ki sergide bu şekilde tanıtılsın. El emeklerini burada sergileyip gelir elde etmeye çalıştık. Belediye başkanımız açılıştan önce daha farklı konuşsaydı çok daha iyi olurdu. Hiç bir kurum kişisel değildir. Biz halk için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir etkinliğe kişisel düşünceleri karıştırmamak gerekiyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydıÇaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı
Devrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladıDevrek Belediyesi Tüm Bel Sen ile sözleşme imzaladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”

174 öğrenciye bot

174 öğrenciye bot

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:09

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı şahsı silahla yaralamıştı, polise teslim oldu

Tartıştığı şahsı silahla yaralamıştı, polise teslim oldu

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Yasadışı avlananlara ceza

Yasadışı avlananlara ceza

Güngör: Metrekareye 149 Kilo Yağış Düştü

Güngör: Metrekareye 149 Kilo Yağış Düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.