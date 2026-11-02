Rennes - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Rennes ile Olympiakos, 4 Kasım 2026 saat 18:30'da Roazhon Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Rennes ile Olympiakos, grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Takımların form durumları merakla bekleniyor.
Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.
Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.
Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Öte yandan Olympiakos, aynı ligde son 3 maçını kazanarak dikkat çekti.
Rennes kadrosunda Brice Samba (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Esteban Lepaul (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Olympiakos kadrosunda Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Esteban Lepaul, 7 golle Rennes'in en etkili oyuncusu olma özelliğini taşıyor.
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