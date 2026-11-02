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Rennes - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşıyor. Her iki takım da son maçlarını kazanarak formda bir grafik çizdi.

Rennes - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Rennes
Çarşamba 18:30
04.11.2026
Olympiakos
Stadyum: Roazhon Park Yayın: tabii Spor

Rennes ile Olympiakos, 4 Kasım 2026 saat 18:30'da Roazhon Park'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Rennes ile Olympiakos, grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Takımların form durumları merakla bekleniyor.

Lig Durumu

Rennes

5. Fransa Ligue 1
O
9
G
5
B
1
M
3
P
16
20
Attığı Gol
19
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Rennes 20 / 19

İç Saha / Deplasman Performansı

Rennes İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
4 / 1 / 0
Gol
13 – 5

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.

Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 12 gol atıp 2 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Rennes M G M G M

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Nice 5-2 Rennes Fransa Ligue 1 M
  • 25.10.2026 Rennes 3-0 Strasbourg Fransa Ligue 1 G
  • 22.10.2026 Juventus 2-2 Rennes UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Paris FC 4-3 Rennes Fransa Ligue 1 M
  • 15.10.2026 Rennes 2-1 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi G
Olympiakos

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Kifisia 2-3 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 28.10.2026 Marko 0-2 Olympiakos Yunanistan Kupası G
  • 25.10.2026 Olympiakos 5-0 Kalamata Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 22.10.2026 Olympiakos 1-0 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Panetolikos 0-2 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Maç öncesi değerlendirme

Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Öte yandan Olympiakos, aynı ligde son 3 maçını kazanarak dikkat çekti.

Eksik Oyuncular

Rennes

2 eksik
Brice Samba Sakat Uyluk Sakatlığı
Esteban Lepaul Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Olympiakos

7 eksik
Yusuf Yazıcı Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Ayoub El Kaabi Sakat Bacağı Kırık
Marius Mouandilmadji Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Balsa Popovic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Clayton Fernandes Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Joel Roca Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lorenzo Scipioni Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Rennes kadrosunda Brice Samba (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Esteban Lepaul (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Olympiakos kadrosunda Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Marius Mouandilmadji (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Roca (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Esteban Lepaul Esteban Lepaul Rennes 7 Gol 0 Asist
Sebastian Szymanski Sebastian Szymanski Rennes 4 Gol 1 Asist
Boulaye Dia Boulaye Dia Rennes 4 Gol 0 Asist
Adrien Thomasson Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist

Esteban Lepaul, 7 golle Rennes'in en etkili oyuncusu olma özelliğini taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Rennes - Olympiakos maçı ne zaman?

4 Kasım 2026

Rennes - Olympiakos maçı saat kaçta?

18:30

Rennes - Olympiakos maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Rennes - Olympiakos maçında hangi oyuncular eksik?

Brice Samba, Esteban Lepaul, Yusuf Yazıcı, Ayoub El Kaabi, Marius Mouandilmadji, Balsa Popovic, Clayton Fernandes, Joel Roca, Lorenzo Scipioni

Rennes ve Olympiakos'un ligde kaç puanı var?

Rennes 16 puan, Olympiakos 15 puan ile 1. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
olympiakos
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