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Rent Go'ya "En İyi Araç Kiralama Şirketi" ödülü

12.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rent Go Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Eylem Öztürk: - "Yüzde 98’lik bir memnuniyet oranı önemli bir başarı olsa da Rent Go olarak mesajımızı aldık, yüzde 2’lik kısmı da memnun etmek için daha fazla çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama sektörünün güçlü temsilcilerinden biri olan Rent Go, Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde “En İyi Araç Kiralama Şirketi” ödülüne layık görüldü.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, araç kiralama sektörünün güçlü temsilcilerinden biri olan Rent Go, hizmet kalitesi ile öne çıkmaya devam ediyor.

Türk Kanser Derneği yararına gerçekleştirilen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde, ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde, “En İyi Araç Kiralama Şirketi” ödülünün sahibi Rent Go oldu.

Marketing Türkiye dergisi için Pragma Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve Ocak 2022'de açıklanan Araç Kiralama Sektör Araştırması’nda Rent Go, güvenilirlik, hijyen, işlemlerin kolaylığı, sunulan araçların çeşitliliği, konfor, çalışan davranışı gibi kriterlerde elde ettiği yüzde 98’lik memnuniyet oranı ile en çok tercih edilen ilk 3 şirket arasında yer aldı.

Alanlarında farklılık yaratarak, başarılarıyla öne çıkan kişi ve şirketler arasında yapılan değerlendirme ile belirlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri'nde, iş, sanat ve medya dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

- “10 yıl gibi kısa bir sürede, sektörün çok önemli oyuncularından biri haline geldi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rent Go Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Eylem Öztürk, güçlü bir rekabetin ve global şirketlerin yer aldığı bir ortamda “En İyi Araç Kiralama Şirketi” unvanına layık görülmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Rent Go'nun başarısının ardında, en iyi hizmeti sunma çabasının yattığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Rent Go, araç kiralama sektöründe, uzun yıllardır faaliyet gösteren birçok global markaya kıyasla, 10 yıl gibi kısa bir sürede, sektörün çok önemli oyuncularından biri haline geldi. Bu süreçte, bağlı olduğumuz Tunalar Topluluğu'nun 100 yılı aşkın köklü geçmişi ve 30 yıllık kurumsal otomotiv tecrübesi, bizlerin en önemli kılavuzu oldu. Topluluğumuzun hizmet sektörü ve otomotiv sektöründeki uzmanlığı ile etik değerlerini birleştirdiğimizde, başarı anahtarının 'En İyi Hizmeti Sunmak' ile mümkün olduğuna inanarak yola çıktık. Müşterilerimize ulaşım hizmeti sunan yol arkadaşı olmayı, taleplerini değerlendirirken, hızlı, güvenli, açık, tarafsız olarak, kıyaslanamaz seviyede yüksek müşteri memnuniyeti sağlamayı ilke edindik."

Öztürk, Türkiye topraklarında doğmuş, yüzde 100 yerli sermayeli bir marka olarak, müşterileri iyi tanıdıklarını, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Yüzde 98’lik bir memnuniyet oranı önemli bir başarı olsa da Rent Go olarak mesajımızı aldık, yüzde 2’lik kısmı da memnun etmek için daha fazla çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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