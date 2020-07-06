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Repliği söylediler, ödülü kazandılar

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan proje kapsamında belirlenen replikleri oyunlaştırarak videoya çeken ve değerlendirme sonrasında dereceye giren çocuklara ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.Repliği söyle ödülü kazan yarışması sonucunda ‘Olur mu çocuklar ben hep evdeyim’ repliği ile Ayça Öncü birinci olurken, ‘Parka gidiyormuş iki gözümün çiçeği’ repliği ile Beste Yarbaşı ikinci oldu.Dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Halkımızın her kesiminin katılım göstereceği kültürel ve sanatsal etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan proje kapsamında belirlenen replikleri oyunlaştırarak videoya çeken ve değerlendirme sonrasında dereceye giren çocuklara ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.
Repliği söyle ödülü kazan yarışması sonucunda ‘Olur mu çocuklar ben hep evdeyim’ repliği ile Ayça Öncü birinci olurken, ‘Parka gidiyormuş iki gözümün çiçeği’ repliği ile Beste Yarbaşı ikinci oldu.
Dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Halkımızın her kesiminin katılım göstereceği kültürel ve sanatsal etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu projemizde de katılımcılar dillere pelesenk olmuş, hafızalara kazımış, Türk filmlerindeki belirli replikleri oyunlaştırarak videoya çektiler. Ayça ve Beste kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum.” dedi.
Yarışma sonucunda birinci olan Ayça Öncü’ye Ebru seti, ikinci olan Beste Yarbaşı’ya ise robotik kodlama seti hediye edildi.

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