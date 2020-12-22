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Reşadiye kaplıcası tedavi merkezi olacak

TOKAT HABERLERİ  | 22.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde jeotermal kaplıca tesisinin yanı sıra bölgeye fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kazandırılması çalışma başlatıldı.Tokat Valisi Dr.

Reşadiye kaplıcası tedavi merkezi olacak

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde jeotermal kaplıca tesisinin yanı sıra bölgeye fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kazandırılması çalışma başlatıldı.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’la birlikte Reşadiye kaplıca bölgesinde incelemelerde bulundu. Reşadiye termal kaplıcasına değer kazandıracak yatırımların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Balcı, "Reşadiye’deki kaplıcaları değerlendirerek kaplıcaları daha etkin, anlamlı ve önemli olarak sadece Reşadiye’ye değil, Türkiye’ye kazandıracağız." dedi.
Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ise kaplıca bölgesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi. Kaplıca bölgesinde sondaj yapılması için ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Yılmaz, “10- 15 güne kadarda köylere hizmet götürme birliği tarafından ihalesi yapılacaktır. Sondaj çalışmasından önemli sonuçlar alacağımıza inanıyorum ”diye konuştu.

Reşadiye kaplıcası tedavi merkezi olacak

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