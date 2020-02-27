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Resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 17:09 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası ‘Temiz Çevre, Temiz Deniz, Temiz Doğa ile Daha Temiz Aliağa’ temalı resim yarışmasında birinci seçilen en iyi 36 resim Aliağa Belediyesinin temizlik araçlarına giydirildi.Temiz çevre kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanmasını hedefleyen Aliağa Belediyesinin, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği resim yarışmasına; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası ‘Temiz Çevre, Temiz Deniz, Temiz Doğa ile Daha Temiz Aliağa’ temalı resim yarışmasında birinci seçilen en iyi 36 resim Aliağa Belediyesinin temizlik araçlarına giydirildi.
Temiz çevre kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanmasını hedefleyen Aliağa Belediyesinin, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği resim yarışmasına; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada öğrenciler; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlı, akrilik ve guaj boya kullanarak hünerlerini sergiledi. Daha sonra birinci seçilen en iyi 36 resim Aliağa Belediyesinin temizlik araçlarına giydirildi. Değerlendirme sonucunda yarışmada birinci seçilen en iyi 36 eser sahibi içinse ödül töreni yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ödül törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile Aliağa Belediyesi temizlik işleri personelleri katıldı. Başkan Serkan Acar, özellikle çocuklarla yakından ilgilenirken velilerin ve öğretmenlerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Yarışma sayesinde çocukların hayallerini resme döktüğünü belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bize düşen çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmenlerimize ve yarışmaya katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayında da çocuklarımızla birlikte kamp yapmayı planlıyoruz. Hep birlikte hem çevre temizliği hem de kamp yapacağız" dedi.
Projeyi Aliağa Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, “Okullarımızda temiz çevreyi ve temizliği öğretiyoruz ama bunu uygulamalı olarak öğretmek amacıyla bu projeyi başlattığımızda müdürlük olarak çok mutlu olduk" diye aktardı.
Protokol konuşmalarının ardından birinci olan eser sahiplerine kamp çadırları hediye edildi. Gerçekleştirilen resim yarışmasından ve uygulamadan mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler ile aileler, kendilerine ait olan resimlerin yer aldığı temizlik araçlarının önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki ödül töreni Atatürk Anıtı önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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