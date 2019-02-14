Resimli Sevgililer günü mesajları 2019: Sevdikleriniz için Whastapp, Instagram, Twitter, Facebook uyumlu en güzel resimli mesajları

Çiftlerin heyecanla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Dünyanın hemen her yerinde kutlanan Sevgililer Günü, birbirini seven çiftler için ilişkilerini kutlamak, birbirlerine olan aşklarını ifade etmek adına özel bir gün. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğinize özel bir gün yaşatmak, onu ihmal etmek istemeyenler özel ve romantik bir gün hazırlığı içine girdiler. Bu yüzden sevgililerin hediyeleşmek ve romantik anlar yaşamak için vesile olan Sevgililer Günü için hazırlanmış özel resimli Sevgililer Günü mesajları derledik. Sevgilinize vereceğiniz hediye üzerine, sevginizi ifade eden en güzel sözleri de Sevgililer Günü mesajları içinden seçebilirsiniz. İşte Sevgililer Günü mesajları, resimli Sevgililer Günü mesajları...

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım...

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk'a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler, insanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor, ama bil ki gerçeğini gözlerinin içine bakarak vermek isterdim ve seni sevdiğimi fısıldamak... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun...

Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...

Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim. Mutlu yıllar.

Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Aşkın tarifi yok bende, hoş geldin sevgilim kalbime. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını.

Bir melek var içinde dünyanın en güzel insanısın. Sevgilim benim için hayatın anlamısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

Aşk her şeye değer, seni çok seviyorum sevmek suçsa eğer. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa... Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana...

İyi ki benim olmuşsun, iyi ki sevmişim seni. Her şeyim; sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ellerimiz ayrılmasın, kalbimde bir tek sen varsın. Tekrar beraberiz sevgililer gününde, aşkım birlikte kutlayalım.