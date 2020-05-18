Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Rstgrup Otomotiv Gayrimenkul ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu Reşit Bozkurt, korona virüs nedeniyle işini kaybeden ve yardıma muhtaç hale gelen vatandaşlara yardım elini uzattı.

İş adamı Reşit Bozkurt, korona virüs salgınının ardından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Uzun bir süredir sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstünde kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara destek olan hayırsever iş adamı Reşit Bozkurt, İstanbul başta olmak üzere, Anadolu’nun bazı şehirlerinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Ayrıca, çalışmayan pandemi mağdurlarına da para yardımı yapan Bozkurt, ihtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntı yaşamaması adına gıda kolisinin yanı sıra zarf içine konulmuş şekilde nakit yardımı da gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda da ihtiyaç sahiplerine yardım iş adamı Reşit Bozkurt, pandeminin devam etmesi durumunda yardımlarının da süreceğini kaydetti.



