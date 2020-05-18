YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

OSMANİYE HABERLERİ  | 18.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Rstgrup Otomotiv Gayrimenkul ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu Reşit Bozkurt, korona virüs nedeniyle işini kaybeden ve yardıma muhtaç hale gelen vatandaşlara yardım elini uzattı.İş adamı Reşit Bozkurt, korona virüs salgınının ardından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı.

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Rstgrup Otomotiv Gayrimenkul ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu Reşit Bozkurt, korona virüs nedeniyle işini kaybeden ve yardıma muhtaç hale gelen vatandaşlara yardım elini uzattı.
İş adamı Reşit Bozkurt, korona virüs salgınının ardından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Uzun bir süredir sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstünde kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara destek olan hayırsever iş adamı Reşit Bozkurt, İstanbul başta olmak üzere, Anadolu’nun bazı şehirlerinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.
Ayrıca, çalışmayan pandemi mağdurlarına da para yardımı yapan Bozkurt, ihtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntı yaşamaması adına gıda kolisinin yanı sıra zarf içine konulmuş şekilde nakit yardımı da gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıllarda da ihtiyaç sahiplerine yardım iş adamı Reşit Bozkurt, pandeminin devam etmesi durumunda yardımlarının da süreceğini kaydetti.

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:17
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:46
Yatsı
21:16

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Efendioğlu Eczanesi
Merkez
Kahraman Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.