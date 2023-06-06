Resmen açıklandı! Angel Di Maria artık takımsız... Juventus'tan ayrılığını duyurdu, Galatasaray taraftarı ayaklandı!

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın İtalyan devi ile olan sözleşmesi sona ererken, geleceği merak konusu olmuştu.

AYRILIK RESMİLEŞTİ

Yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak edilen Di Maria'nın Juve ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı da merak edilirken, resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Di Maria'nın Juventus ile yollarını ayırdığı resmen açıklandı.

"YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN"

İsmi son günlerde Galatasaray ile de anılan Di Maria'nın bu hamlesinin ardından gazeteci Nevzat Dindar'dan da bir paylaşım geldi. Dindar yaptığı paylaşımda "Yaklaşıyor yaklaşmakta olan" ifadelerini kullanırken, Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.



