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Resmen açıklandı! Angel Di Maria artık takımsız... Juventus'tan ayrılığını duyurdu, Galatasaray taraftarı ayaklandı!

06.06.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, şampiyon Galatasaray çok konuşulacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Son günlerde ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılan Angel Di Maria'dan gelen haber taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Resmen açıklandı! Angel Di Maria artık takımsız... Juventus'tan ayrılığını duyurdu, Galatasaray taraftarı ayaklandı!
Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın İtalyan devi ile olan sözleşmesi sona ererken, geleceği merak konusu olmuştu.

AYRILIK RESMİLEŞTİ

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Yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak edilen Di Maria'nın Juve ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı da merak edilirken, resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Di Maria'nın Juventus ile yollarını ayırdığı resmen açıklandı.

"YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN"

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İsmi son günlerde Galatasaray ile de anılan Di Maria'nın bu hamlesinin ardından gazeteci Nevzat Dindar'dan da bir paylaşım geldi. Dindar yaptığı paylaşımda "Yaklaşıyor yaklaşmakta olan" ifadelerini kullanırken, Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.


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