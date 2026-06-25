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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Arturs Zagars, Jilson Bango, Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden
Cevdet Berker İşleyen

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars ile 2024-25 sezonunun ortasında takıma dahil olan Jilson Bango'nun kulübe veda ettiği belirtildi. Zagars ve Bango, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp ayrıca 2025-26 sezonu öncesinde kadroya katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Bacot ve Boston Jr., sarı-lacivertli ekipte 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin açıklamalarında dört oyuncuya da kulübe verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

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