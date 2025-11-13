SPOR

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu

Fenerbahçe, medyada çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu
Berker İşleyen

Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

