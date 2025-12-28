SPOR

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni pilot takımı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Sarı-Lacivertliler Yalova FK ile pilot takım anlaşması yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni pilot takımı
Berker İşleyen

Yalova FK, Fenerbahçe ile pilot takım anlaşması yaptığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Yalova FK'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satıldığı yönündeki iddialar yalanlanırken, taraflar arasında yalnızca oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın hayata geçirildiği belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ...

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe nin yeni pilot takımı 1

Açıklamaya göre Yalova FK, Fenerbahçe'nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım gibi konumlandırılacak. Bu iş birliği doğrultusunda, Fenerbahçe U19 takımından 7-8 futbolcu pazartesi günü itibarıyla Yalova FK antrenmanlarına katılacak.

Yapılan anlaşmanın amacının, genç oyuncuların profesyonel seviyede tecrübe kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi olduğu ifade edildi.

