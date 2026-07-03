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Resmen duyuruldu! Nathan Ake Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni transferi duyurdu. Sarı-lacivertliler, Manchester City’nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake’nin kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Resmen duyuruldu! Nathan Ake Fenerbahçe'de
Recep Demircan

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City’nin Hollandalı stoperi Nathan Ake’yi transfer etti. Haberi, Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer duyurdu.

Resmen duyuruldu! Nathan Ake Fenerbahçe de 1

TRANSFERLER İLK ORADAN AÇIKLANACAK

Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır."

Resmen duyuruldu! Nathan Ake Fenerbahçe de 2

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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