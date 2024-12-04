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Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 18:42
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Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifasının ardından seçim kararı alınırken, gerçekleştirilecek seçimin tarihi de resmen belli oldu. İşte detaylar...

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen belli oldu

Hasan Arat'ın istifasının ardından seçim kararı alan Beşiktaş yönetimi, yeni başkanını seçeceği tarihi açıkladı. Siyah beyazlı takım, başkanlık seçiminin 22 Aralık 2024 Pazar günü, çoğunluk sağlanamaz ise 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış.

Anahtar Kelimeler:
seçim beşiktaş
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