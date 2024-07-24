SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Resmi açıklama geldi! TFF'nin yeni Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu

Resmi açıklama geldi! TFF'nin yeni Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi. İşte detaylar...

Resmi açıklama geldi! TFF'nin yeni Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu

18 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Bu gelişmenin ardından TFF'de değişimler yaşanıp Yönetim Kurulu yeniden belirlendi.

GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

8071b8ef67954b6f8bef03223bdf54f5

TFF Yönetim Kurulu, aldığı kararla birlikte Genel Sekreterliğe Abdullah Ayaz'ı getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Mourinho'dan Guardiola'ya transfer telefonu!Mourinho'dan Guardiola'ya transfer telefonu!
Anahtar Kelimeler:
son dakika tff İbrahim Hacıosmanoğlu
En Çok Okunan Haberler
Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

5 gün sonra istifa etmişti! TFF Başkanı'na sert sözler... "Eğer konuşursam..."

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

Portekizli hocayı öve öve bitiremediler "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.