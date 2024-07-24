Resmi açıklama geldi! TFF'nin yeni Genel Sekreteri Abdullah Ayaz oldu

18 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti.

Bu gelişmenin ardından TFF'de değişimler yaşanıp Yönetim Kurulu yeniden belirlendi.

GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

TFF Yönetim Kurulu, aldığı kararla birlikte Genel Sekreterliğe Abdullah Ayaz'ı getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.