YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

28.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1)
Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandıSarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştuEminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı etlik şehir hastanesi

Ankara Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:44
İkindi
16:04
Akşam
18:43
Yatsı
20:00
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.