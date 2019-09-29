Ressamlar ile belediye arasında 'aşırı çıplak içerik' krizi

Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan (66) ve aşçılığı bıraktıktan sonra resim sanatıyla ilgilenen Hakan Yaşar (43), Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın isteği üzerine resim dersleri vermek ve öğrenci yetiştirmek için Haziran ayında Aydın'da kurs açtı. Her yaştan insanın katılabildiği kurs, ücretsiz olacak ve 1 yıl boyunca devam edecekti. Açılan kursta her dönemde 20 öğrenciye ders verilecek ve masrafları Efeler Belediyesi tarafından karşılanacaktı. Temmuz ve Ağustos aylarında kurslar yapıldı. İlk ayın masrafı olan 20 bin TL'nin elden ödendiğini öne süren ressamlar, ikinci ödeme günü geldiğinde iddiaya göre, çalışmaları 'aşırı çıplaklık' içerdiği gerekçesiyle geri çevrildi. Ödeme alamayan ressamlara artık kendileriyle çalışılmayacağı iletildi.

'BELEDİYENİN YAPAMADIĞINI BİZ YAPACAĞIZ'



Ressam Eser Afacan, 6 ay önce Efeler Belediyesi'nden arandığını ve ilçeye davet edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Görüşme yaptığımız Belediye Başkanı'nın da büyük ısrarı üzerine sözler vererek, bizim buraya gelmemizi sağladılar. 4 aydan beri Efeler'deyiz ve bizi buraya getirenler sürekli sorun çıkarıyor. Biz buraya karşılıksız geldik. Sadece kursa gelen öğrencilerin masraflarını ödeme sözü verdiler. 20 öğrenci olacaktı. Bunlar için her ay 20 bin lira ödenecekti. Birinci ödemeden sonra bizi sürekli aşağılamaya başladılar. Kursu 2 hafta önce sonlandırdılar. Gitmemiz için bize baskı yapanlar oldu. Biz gitmiyoruz buradayız. Hatta geriye dönmemeye karar verdik. Mademki bu belediye 20 kursiyer yetiştirme sözü verdi. Biz bu masrafları kendimiz karşılayacağız. Belediyenin yapamadığını biz yapacağız. Burada okul açacağız ve kalmaya karar verdik" dedi.