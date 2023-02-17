Restoran nasıl yazılır, restoran yazımı nasıl olmalıdır? Restoran mı restorant mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüz restoranları 18. yüzyılda Avrupa’ da ortaya çıktığı kabul edilir. Çoğunlukla özel mülk olan restoranlar, küçük işletme ya da perakende de olabilir. Aynı anlamı karşılayan lokanta kelimesi de İtalyanca kökenli locanda kelimesinden türemiştir. Türk dilinde bulunan bir sürü kelimeden biri olan restoran, diğer yabancı kökenli kelimeler gibi yazımında ya da telaffuzunda yanlışlıklar yaşanır.

Restoran nasıl yazılır?

Küçük işletmeler olabildiği gibi büyük zincirler de olabilen restoranlarda yemek ve içecek servisleri yapılır. Bünyesinde birçok personel bulunur. Bunlar barmen, komi, şef garson, garson, şef aşçı, mutfak şefi, mutfak bölüm şefi, aşçı, bulaşıkçı, pasta şefi, yardımcı şef, mutfak tugayıdır. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan ve Fransızca kökenli olan restoran kelimesi sıklıkla yanlış yazılır. Sıkça kafa karışıklığına sebep olan restoran mı restorant mı ikilemi birçok kişi tarafından da merak konusudur.

Restoran TDK tarafınca doğru kabul edilen yazılış şeklidir ve akıcı bir metin yazmak için bu şekilde kullanılması gerekir. Konuşma dilinde bir sıkıntı oluşturmamasına rağmen yazı dilinde doğru yazılmasına dikkat edilmesi gerekir. Yabancı kökenli çoğu kelime gibi yazılışı kafalarda soru işareti oluştur ve merak edilir. Çoğu zaman restorant şeklinde yazılmasına rağmen restoran yazımı doğru kabul edilen yazılış şeklidir.

Restoran doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türkçeye Fransızcadan geçen ve doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan restoran kelimesi TDK’ye göre restoran şeklinde yazılması doğru kabul edilir. Yazılacak metinlerde de metin bütünlüğünü korumak adına bu şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir. Restorant şeklinde kullanım yanlış kabul edilir. Doğru ve yanlış yazımları ile örnek cümleler ile konu tam olarak pekiştirilebilir: