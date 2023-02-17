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Altyapı nasıl yazılır, altyapı yazımı nasıl olmalıdır? Altyapı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye dgöre doğru yazılışı nedir?

06.02.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler, iletişimi sağlayan ve anlam yükü bulunan harflerin bir araya gelerek oluşturdukları seslerin birleşiminden oluşur. Bazı kelimelerin yazılış ve okunuşlarında hatalar yapılabilir. Bu hataların yapılmaması için dil bilgisi kurallarını bilmek ve bu kurallara uymak gerekir. Ayrıca kelimelerin doğru bir şekilde kullanımı kaliteli bir iletişim için de oldukça gereklidir. Pek, altyapı kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Altyapı nasıl yazılır, altyapı yazımı nasıl olmalıdır? Altyapı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye dgöre doğru yazılışı nedir?

Birbirinden farklı olan kelimelerin bir araya gelip sözcük öbeği oluşturmaları birleşik sözcük olarak adlandırılır. Birleşik sözcükler bir yazılır ve tek bir sözcük gibi algılanır. Türk Dil Kurumu birleşik sözcükler için kurallara uygun bir şekilde yazılış ve okunuş belirler. Birbirinde farklı iki ayrı kelimeden oluşan birleşik sözcüklerden biri de altyapıdır. Altyapı kelimesi nasıl yazılır konusu oldukça merak edilir.

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Altyapı nasıl yazılır?

Altyapı kelimesi iki ayrı kelimeden türeyen bir birleşik kelimedir. Alt ve yapı sözcüklerine bakıldığı zaman alt sözcüğü kök sözcük ancak yapı sözcüğü kök hâlindeki "yap-" kelimesinden türeyen bir yapı olarak ortaya çıkan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, Türkçenin daha verimli kullanılması için kurulmuş olan ve bünyesinde bulunan dil bilgisi kurallarını, kelime anlamlarını gibi durumlar için kaynaktır. Altyapı TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir kelimedir. TDK dilimizin daha verimli kullanılması için bazı yanlış bilinen yazımların düzenlenmesini sağlar. "Altyapı ayrı mı yazılır?" gibi genelde iki sözcükten oluşan kelimeler için sorulan sorular arasında yer alır fakat altyapı Türk Dil Kurumuna göre birleşik yazılır.

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Altyapı yazımı ile ilgili örnek cümleler

Altyapı sözcüğü anlam olarak birbirinden farklı 2 kelimeden oluşur. Alt sözcüğü üstünde olmayan zeminin alt kısmında kalan anlamını taşırken yapı da inşa anlamında kullanılır. Bu bağlamda altyapı sözcüğü zemin altı inşaat yani kanalizasyon, su ve elektrik gibi bir binanın altında olan yapılandırma anlamına gelir. Altyapı bitişik mi yazılır?" diye sorulduğu zaman TDK'ye göre bitişik yazılır cevabı verilir. Altyapı kelimesi ayrı yazıldığı zaman hatalı bir yazım olur. Altyapı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Altyapı sorunlarını bir türlü çözemiyorduk.
  • Ekonomi bir toplumun altyapısını oluşturan en önemli faktörler arasında yer alır.
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