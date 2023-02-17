EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Yazım Kuralları
  4. Poğaça nasıl yazılır, poğaça yazımı nasıl olmalıdır? Poğaça mı poaça mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Poğaça nasıl yazılır, poğaça yazımı nasıl olmalıdır? Poğaça mı poaça mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.02.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle kahvaltılarda tüketilen içinde peynir, zeytin, kıyma ve patates gibi harçlar bulunan tuzlu çörek poğaça olarak bilinir. Telaffuzu ve yazımı konusunda pek çok kişinin zorlandığı bu kelime çoğu zaman yanlış yazılır. Yazım yanlışı cümlede bozukluğa neden olduğu gibi anlam düşüklüğüne de neden olur. Poğaça dilimizde en çok yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biridir. Boğaca, poaça gibi yazıldığı görülen sözcüğün doğrusu sıklıkla araştırılır. Poğaçanın doğru yazımı nasıl olmalıdır?

Poğaça nasıl yazılır, poğaça yazımı nasıl olmalıdır? Poğaça mı poaça mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Poğaçanın doğru yazım şeklini bilmek ve doğru şekilde kullanmak dilimizi hatasız bir şekilde kullanmak için önemlidir. Bu kelimenin yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte “poğaça” olarak belirtilmiştir. Özellikle içerisinde /ğ/ harfi bulunan sözcüklerde karışıklıkların olduğu yaygın olarak görülür. Bu sözcük poaça, boğaca, poaca gibi kullanılsa da bu kullanımlar yanlıştır.

Altyapı nasıl yazılır? Altyapı nasıl yazılır?

Poğaça nasıl yazılır?

Hamur işi yiyecekler arasında yer alan poğaça farklı aromalarıyla sıklıkla tercih ediliyor. Sözcük bakımından ele alındığında ise poğaça yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Konuşma dilinde de farklı şekillerde telaffuz edildiği görülen sözcükte özellikle /p/ harfi ile /ğ/ harfinde hatalar yapılabiliyor. Doğru şekli poğaça TDK kaynaklarında belirtilmiştir. Okunurken de yazılırken de poğaça şeklinde kullanımı doğrudur. Diğer tüm yazım şekilleri ise hatalı olarak kabul edilir. Dilimizi doğru şekilde yazmak ve konuşmak için imla kurallarına dikkat edilmelidir.

Şarj nasıl yazılır? Şarj nasıl yazılır?

Poğaça mı poaça mı?

Dilimize farklı kökenlerden gelen pek çok sözcük vardır. poğaça sözcüğünün kökeni de İtalyancadır. İtalyanca anlamı külde pişmiş küçük hamur işi olarak bilinen sözcük, dilimizde yazım ve söyleniş şeklinin en sık karıştırıldığı sözcükler arasında yer alır. Poğaça doğru yazılışı Türk Dil Kurumu sözlüğünde belirtilmiştir. Bu yazım dışında boğaca, poaca, boaca gibi yazımlar sözcüğün yanlış kullanımına sebep olur. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımları örnek cümleler ile pekiştirilebilir:

  • Fırından sıcak aldığım zeytinli poğaça enfes görünüyor. (Kelimenin doğru kullanımı cümlede yazıldığı gibidir.)
  • Ev yapımı boğaçaları küçüklüğümden beri çok severim. (Bu cümlede poğaça kelimesi yanlış yazılmıştır.)
  • Kahvaltı için farklı lezzetlerde poaçalar aldım. (Bu cümlede sözcük yanlış bir şekilde kullanılmıştır.)
Akşamüzeri nasıl yazılır? Akşamüzeri nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı Özel Adların YazılışıYabancı Özel Adların Yazılışı
2023 YKS konuları neler? 2023 YKS konuları neler?
Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildiBakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.