Poğaça nasıl yazılır, poğaça yazımı nasıl olmalıdır? Poğaça mı poaça mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Poğaçanın doğru yazım şeklini bilmek ve doğru şekilde kullanmak dilimizi hatasız bir şekilde kullanmak için önemlidir. Bu kelimenin yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte “poğaça” olarak belirtilmiştir. Özellikle içerisinde /ğ/ harfi bulunan sözcüklerde karışıklıkların olduğu yaygın olarak görülür. Bu sözcük poaça, boğaca, poaca gibi kullanılsa da bu kullanımlar yanlıştır.

Poğaça nasıl yazılır?

Hamur işi yiyecekler arasında yer alan poğaça farklı aromalarıyla sıklıkla tercih ediliyor. Sözcük bakımından ele alındığında ise poğaça yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Konuşma dilinde de farklı şekillerde telaffuz edildiği görülen sözcükte özellikle /p/ harfi ile /ğ/ harfinde hatalar yapılabiliyor. Doğru şekli poğaça TDK kaynaklarında belirtilmiştir. Okunurken de yazılırken de poğaça şeklinde kullanımı doğrudur. Diğer tüm yazım şekilleri ise hatalı olarak kabul edilir. Dilimizi doğru şekilde yazmak ve konuşmak için imla kurallarına dikkat edilmelidir.

Poğaça mı poaça mı?

Dilimize farklı kökenlerden gelen pek çok sözcük vardır. poğaça sözcüğünün kökeni de İtalyancadır. İtalyanca anlamı külde pişmiş küçük hamur işi olarak bilinen sözcük, dilimizde yazım ve söyleniş şeklinin en sık karıştırıldığı sözcükler arasında yer alır. Poğaça doğru yazılışı Türk Dil Kurumu sözlüğünde belirtilmiştir. Bu yazım dışında boğaca, poaca, boaca gibi yazımlar sözcüğün yanlış kullanımına sebep olur. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımları örnek cümleler ile pekiştirilebilir: