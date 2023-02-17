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Akşamüstü nasıl yazılır, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.02.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yapısı gereği dikkat edilmesi gereken bir sürü kural barındırır. Birleşik kelimelerin yazılışı da bu kurallara göre belirlenir. Birleşik kelimeler belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, ikilemeler, kısaltma grupları ya da kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşabilir. Kelimeler birleşirken kelimelerden herhangi birinin uğradığı harf düşmeleri ya da anlam değişiklikleri gibi bazı sebepler kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılacağını belirler. Peki, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır?

Akşamüstü nasıl yazılır, akşamüstü yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Akşamüstü yazımı da diğer birleşik kelimeler gibi sıkça karıştırılır ve yanlış yazılır. Akşamüstü kelimesi güneşin batmakta olduğu saatlere doğru ya da o saatlerde anlamına gelir. Akşamüstü kelimesi de yazımı yanlış bilinen birleşik kelimeler arasındadır. Günlük yaşamda da sık kullanılan akşamüstü kelimesinin yazılışı merak konusudur. TDK kaynaklarında akşamüstü şeklindeki kullanımı doğru olarak belirtilmiştir.

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Akşamüstü nasıl yazılır?

Türkçe içeriğinde çok fazla kelime bulundurması sebebiyle yazım yanlışı yapılmaya daha yatkın bir dildir. Konuşma dilinde sıkıntı oluşturmamasına rağmen birleşik kelimelerin yanlış yazılışı metnin bütünlüğünde bozukluğa sebep olur. Çoğu kişi "Akşamüstü ayrı mı yazılır?" sorusunu sorar ve bu sorunun cevabını arar. Somut olarak yer bildirmeyen altı ve üstü kelimeleri başka bir kelimeyle birleşirse bitişik yazılması gerekir. Bu yüzden akşam üstü şeklinde ayrı yazımı yanlış kabul edilir ve bitişik yazılması gerekir. Akşamüstü yazımı için doğru yazılış şekli "akşamüstü"dür. Akşamüstü TDK kaynaklarında doğru kabul edilen yazılış şeklidir.

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Akşamüstü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Günlük hayatta yazı ve mesaj dilinde sıklıkla akşam üstü şeklinde yazılır ve bu kullanımın yanlış olduğu bilinmez. Sıkça sorulan ve internet sitelerinde aratılan bir soru olan "Akşamüstü bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı TDK’ye göre akşamüstü doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Yazılacak metinlerde de akşamüstü kelimesi bitişik yazılmalıdır. Doğru ve yanlış kullanımlarıyla kafaları karıştıran bu konu örneklerle pekiştirilebilir:

  • Bu akşam üstü dışarıda Ceyda ile karşılaştık. (Bu cümlede “akşam üstü” şeklindeki kullanım yanlıştır.)
  • Bu akşamüstü dışarıda Ceyda ile dışarıda karşılaştık. (Bu cümlede “akşamüstü” şeklindeki kullanım doğrudur.)
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