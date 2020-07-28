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Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 08:51 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Karesi İlçesi Ege Mahallesinde bulunan ve restorasyonu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan Hamidiye Camii’nin açılış törenine katıldı.Tarihi caminin açılış töreninde konuşan Vali Hasan Şıldak, "Tarihimizin bize intikal etmiş bu değerli miraslarının yeniden ayağa kaldırılması ve vakıf eserlerinin canlandırılması noktasında atılan bu adım takdire şayandır.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Karesi İlçesi Ege Mahallesinde bulunan ve restorasyonu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan Hamidiye Camii’nin açılış törenine katıldı.
Tarihi caminin açılış töreninde konuşan Vali Hasan Şıldak, "Tarihimizin bize intikal etmiş bu değerli miraslarının yeniden ayağa kaldırılması ve vakıf eserlerinin canlandırılması noktasında atılan bu adım takdire şayandır. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak illerimizde ilçelerimizde devletimizin sağladığı imkanlarla çok güzel hizmetler yapılıyor. Ülkemizde nereye gitseniz bize emanet edilmiş atalarımızdan kalan güzel yapılar bir bir ayağa kaldırılıyor. Tarihi eserlerimiz restorasyonlarla yeni bir vitrin oluşturuyor. Belki millet olarak belli bir dönem bu eserlerin kıymetini bilememiş olabiliriz, bakımlarında ihmallerimiz olmuş olabilir ama özellikle son dönemlerde bu eserlerin tespiti, kayıt altına alınması, restorasyonu gibi önemli adımlarda bulunmuş olmak çok güzel ve başarılı gelişmelerdir. Bu eserlerden biri olan Hamidiye Camii’nin restorasyonunda emeği geçen bütün vakıflar personelini ve yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Ayrıca bu çalışmada desteği ve takibi olan Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı ve mahalle muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar devam edecek. Valiliğimizin, belediyelerimizin ve kaymakamlıklarımızın bu değerli hazinelerimizin toplumumuzla buluşturulması noktasında çok büyük adımları var. Bu çalışmaları sıkı bir şekilde takip ederek yenilerini hayata geçirebilmek için bütün kurumlar olarak el birliğiyle çalışacağız” dedi.
İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın okuduğu duanın ardından cami açılışı gerçekleştirildi ve öğle namazı kılındı. Ege Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hamidiye Camii’nin açılışına, Vali Hasan Şıldak, Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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