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Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi FPV dronla görüntülendi

21.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Sultanahmet Camisi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.

İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.

"Klasik dönemin son büyük camisi" olarak nitelendirilen Sultanahmet Camisi'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor.

Sultanahmet Camisi, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

GÖRÜNTÜLER, 406 YILDIR KENTİN KALBİNDE BİR MÜHÜR GİBİ DURAN CAMİNİN GÖRKEMİNİ YANSITIYOR

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camisi'nde, 6 Temmuz 2017'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyonu başlatılan "Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı.

Cami, bugün, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen cuma namazı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak.

AA ekipleri, cemaatiyle yeniden buluşacak Sultanahmet Camisi ve külliyesini FPV dronla görüntüledi.

Sultanahmet Camisi önünden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru Sultanahmet Meydanı'nda süzülen dron, İstanbul manzarasının ve Tarihi Yarımada'nın yer aldığı bir görüntüyle başlıyor.

Ardından Sultanahmet Camisi'nin kubbeleri ve minareleri ile avlusunun kaydedildiği görüntüler, 406 yıldır kentin kalbinde adeta bir mühür gibi duran caminin görkemini ortaya koyuyor.

FPV dronun, kapısından girip caminin iç bölümlerinde süzüldüğü görüntüler, süslemelerinde kullanılan mavi zeminli, klasik Türk-İslam sanatındaki rumi, hatai, penç, bulut ve yaprak motiflerinin yer aldığı çiniler ile caminin ihtişamını gösteriyor.

Cami, mavinin hakim olduğu kalem işleri ve vitrayların verdiği aydınlık dolayısıyla da Batılılar tarafından "Blue Mosque" olarak adlandırılıyor.

TCG ANADOLU DA GÖRÜNTÜLERDE YER ALIYOR

Görüntülerde, Sarayburnu Limanı'nda demirleyen ve vatandaşların ziyaretine açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da yer alıyor.

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sını ihtişamıyla süsleyen Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Camii'nin birlikte yer aldığı görüntüler, kentin tarihi dokusunu da yansıtıyor.

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