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Reyhan Karaca’nın taksi isyanına İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt

20.08.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Reyhan Karaca'nın Twitter'daki taksi isyanına İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi. Ongun, İstanbul’a yakışır bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz" dedi.

Reyhan Karaca’nın taksi isyanına İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt

Şarkıcı Reyhan Karaca, taksi şoförlerinin maske takmaması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya şikayette bulundu. Karaca'nın şikayetine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Muran Ongun yanıt verdi.

"BU DURUMA BİR ÇARE"

Twitter hesabından attığı tweet'te İmamoğlu ve Beyaz Masa’yı etiketleyen Karaca, "Bugün bindiğim taksinin şoförü maske takmıyordu “lütfen maske takın” dediğimde “maskem koptu almadım, istemiyorsanız inebilirsiniz” dedi. Camlar kapalı kilime açık, cam da açtırmıyorlar. Lütfen bu duruma bir çare artık" dedi.

cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Muran Ongun da, Twitter hesabından Reyhan Karaca'nın tweetine yanıt vererek, "İstanbul’a yakışır, kaliteli bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı engellemezse İstanbul’da evrensel standartlarda bir taksi sistemini kurmamız çok kolay" ifadelerini kullandı.

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