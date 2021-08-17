Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi

İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından mağduriyetini paylaştı.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda "İstanbul'da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullandı.

Tüzünataç'ın İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin yaptığı paylaşıma yanıt ise İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, yaptığı paylaşımda "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.

"MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI VARMIŞ"

Bu cevabın üzerine ise Berrak Tüzünataç, "Mantıklı bir açıklaması varmış" diye karşılık verdi.



