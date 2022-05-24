Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Sosyal medya fenomeni Reynmen yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Lüks cibiyle ilgili daha önce "Kazanıyorum, harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" diyen Reynmen benzin fiyatına isyan etti. Son olarak; 21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı. Reynmen benzindeki bu değişimden sonra deposunu doldurmak istedi ve ödediği parayı paylaştı.

2 bin TL üzerinde bir ödeme yapan Reynmen paylaşımında "Ben sadece benzin almak istemiştim" yorumunda bulundu. Ünlü fenomene bu paylaşım sonrası olumsuz yorumlar geldi.

"ÇOK GARİPSİNİZ"

Reynmen bir paylaşım daha yapıp "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya? Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şeye pahalıyla pahalı demek... of ne anlatıyorum a.. ya. Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam alsınlar ya. Yaşanan her şey komik" diyerek isyan etti.





