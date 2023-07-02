Reynmen çok aşık! Sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor

Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Reynmen röportajda da aşkını yeniden ilan etti.

Reynmen, Kıbrıs’ta konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Son dönemlerde aşk hayatınızla gündemdesiniz” sorusuna ünlü fenomen verdiği yanıtla kalpleri kazandı.

Reymen bu soru sonrası “Aşığım çünkü, kurban olduğum o da burada” yanıtını verdi. Evlilik sorularına ise “Kısmet, bir anda neden olmasın? ” dedi.

REYMEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Reynmen'in sevgilisi merak konusu oldu. Fenomen bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile beraber. Emire Cansu Kurtaran'ın eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıktı.



Güzel modelin sosyal medyadaki iddialı pozları da beğeni topluyor.



