MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reynmen çok aşık! Sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor

Reynmen çok aşık! Sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor

02.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etmişti. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a aşkını her fırsatta dile getiriyor. Fenomen son olarak "Çok aşığım" diyerek dikkat çekti.

Reynmen çok aşık! Sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor

Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Reynmen röportajda da aşkını yeniden ilan etti.

Reynmen, Kıbrıs’ta konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

1

“Son dönemlerde aşk hayatınızla gündemdesiniz” sorusuna ünlü fenomen verdiği yanıtla kalpleri kazandı.

2

Reymen bu soru sonrası “Aşığım çünkü, kurban olduğum o da burada” yanıtını verdi. Evlilik sorularına ise “Kısmet, bir anda neden olmasın? ” dedi.

Denizde aşk! Kameraları fark edince... Denizde aşk! Kameraları fark edince...

REYMEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Reynmen'in sevgilisi merak konusu oldu. Fenomen bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile beraber. Emire Cansu Kurtaran'ın eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıktı.

4
Güzel modelin sosyal medyadaki iddialı pozları da beğeni topluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Shakira'nın zor anları! Sörf tahtasından düşüp...Shakira'nın zor anları! Sörf tahtasından düşüp...
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"
Sere serpe uzandı! Mayolu pozu dikkat çektiSere serpe uzandı! Mayolu pozu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Reynmen sosyal medya sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!

14 yaşındaki kızı hamile bıraktı! Mahkemede ilginç savunma... Cezası belli oldu

14 yaşındaki kızı hamile bıraktı! Mahkemede ilginç savunma... Cezası belli oldu

Fransa'yı yangın yerine döndüren olayın ses kaydı ortaya çıktı!

Fransa'yı yangın yerine döndüren olayın ses kaydı ortaya çıktı!

Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!

Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yaptırdığı cami açıldı!

Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay açıkladı, suya limon atın olacakları görün

Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay açıkladı, suya limon atın olacakları görün

Behzat Uygur'un kardeşleriyle inanılmaz benzerliği gündem oldu!

Behzat Uygur'un kardeşleriyle inanılmaz benzerliği gündem oldu!

Günün Videosu

7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.