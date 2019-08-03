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Reynmen’den Buse Varol’a gönderme…

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

Ela şarkısı ile tıklanma rekoru kıran Reynmen; kendisine daha önce imada bulunan Buse Varol'u unutmadı. Reynmen Varol'un o sözleriyle dalga geçti.

Reynmen’den Buse Varol’a gönderme…

Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile şöhretin kapısını aralayan Reynmen, kısa bir süre önce hesabından paylaştığı Ela adlı videosuyla 80 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaşmıştı.

Reynmen’in kısa süre içerisinde böylesine yüksek izlenme oranını eleştiren bazı ünlü isimler, Reynmen ile polemiğe girmiş ve bu süreçte son derece sert açıklamalar yapılmıştı.

Oyuncu Buse Varol “Mesela Reynmen konser yaptığında 22 milyon kişi mi gelecek? Bunun için 22 milyon kişilik alan olması, ona göre de bir kitlesi olması lazım” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ve o dönem yaşanan Reynmen ve sahte tıklanmalar polemiğine dahil olmuştu.

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Geride bıraktığımız gün takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Youtuber Reynmen, bir takipçisinin yönelttiği; 'Ünlülerin sana yaptığı en saçma bulduğun yorum' şeklindeki soruya Buse Varol’un yaptığı yorum üzerinden bir göndermede bulunarak; “Ünlü mü bilmiyorum ama ‘Nası yani şimdi 22 milyon mu gelecek konsere’ ifadeleriyle yanıt verdi.

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Reynmen Reynmen ela buse varol

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