Reynmen hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü: "O küçük beyinlerinizle..."

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, söylediği şarkılar ve çektiği YouTube videoları sayesinde son dönemin en popüler fenomenlerinden biri oldu. Sosyal medyadaki etkisi o kadar güçlüydü ki, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e davet ettiği ilk isimler arasındaydı. Exxen'deki projesi rafa kalksa da, Reynmen, hayran kitlesini büyütmeye devam etti ve gündemden hiç düşmedi. Sık sık magazincilerle yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Reynmen, bir ara Bircan Bali ile de mahkemelik oldu. Son açıklamasına bakılacak olursa, yeni bir davanın gelebileceği görülüyor.

AŞK İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Reynmen ve "Miss Turkey World" 2019 birincisi Simay Sarıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası sabahtan beri sosyal medyayı sallıyor. Simay Sarıoğlu'nun son paylaşımlarından birinde Reynmen'in gözlüğünü taktığı iddiasından yola çıkan haberler, ikilinin birlikte tatil yaptığı iddiasını da ortaya attı. Reynmen ise daha fazla dayanamadı.

"O KÜÇÜK BEYİNLERİNİZLE..."

Çıkan aşk haberlerine çok sinirlenen Reynmen, magazincilere verdi veriştirdi: "Yine hayatsız, birtakım aptal organizma aklınca bana biriyle aşk yaşatmış. O küçük beyinlerinizle neler yapmaya çalıştığınızı maalesef görüyorum. Ezik görünüyorsunuz. Yapmayın ve gidin kendi hayatınızla ilgilenin."



