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  4. Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 15:20
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Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Emire Cansu Kurtalan ile uzun süredir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı her fırsatta sevgilisine olan aşkını ilan ediyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Reynmen'in düğün tarihi de belli oldu.

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Sosyal medyada 'Reynmen' lakabıyla tanınan şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

DÜĞÜN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklif eden Reynmen'in düğün detayları ortaya çıktı. Ekol Tv'den İsmail Şen'in haberine göre; Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran ağustos ayında dünyaevine girecek.

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AİLE ARASINDA...

Reymen ve Kurtaran çiftinin düğününün Edremit'te aile arasında yapılması planlanıyor. Çiftin düğününe yakın dostlarının da katılması bekleniyor.

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Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Vitrin


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