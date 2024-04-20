Reynmen, Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Reynmen son olara, Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı şimdilerde yakın zamanda çıkacak olan yeni klibi 'Renklensin'in hazırlık aşamalarıyla ilgileniyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü şarkıcının klibinin yanı sıra giydiği tişörtün fiyatı gündeme geldi. Reynmen'in klibinde giydiği tişörtün fiyatı dudak uçuklattı!

Reynmen'in tişörtünün fiyatının 2.258 € olduğu öğrenildi. Yani 78.270,77 TL!

Reynmen'in tişörtünün fiyatını görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"Bana 2 bin Euro verseniz anca giyerim o tişörtü jdkalssl"

"Parayı kendisi kazanıyo ister t-shirt alır isterse tuvalet kağıdı, paşa gönlü bilir, tartışmak için çok saçma bi konu"

"Tişörtün çok kötüymüş gibiymiş güle güle giy"







