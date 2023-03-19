Reynmen'in sevgilisinden seksi pozlar! Dekolteleriyle ortalığı kasıp kavurdu!

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şu sıralar Cansu Kurtaran ile yaşadığı aşkla gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan eden Reynmen, bir anda tekrar ilgi odağı oldu.

Güzelliği ile dikkat çeken Emire Cansu Kurtaran'ın fotoğrafları Reynmen hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya başladı.

SEKSİ POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Emire Cansu Kurtaran, Reynmen'in aşk itirafı sonrasında yakın takibe alındı. Sarışın güzelin sosyal medya hesabında paylaştığı birbirinden seksi pozlar takipçilerini mest etti. İşte o paylaşımlardan bazıları...

MISS TURKEY GÜZELİ ÇIKTI

Reynmen'in sevgilisini merak edenler kısa sürede o ismin Emire Cansu Kurtaran olduğunu ortaya çıkardılar. Emire Cansu Kurtaran'ın eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıktı.

Instagram'da 56 kişiyi takip eden Reynmen sevgilisinin paylaşımınlarına yaptığı yorumlar ile dikkat çekti.

