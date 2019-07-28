Reynmen ve Ayşegül Çınar aşk mı yaşıyor?

Reynmen, aşk iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Daha önce adı oyuncu Bahar Şahin ile anılan Reynmen'in gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia ediliyor.

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un hayat verdiği Halit Argun'un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı konuşuluyor.

Göktürk’teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu iddia edildi.

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçerek büyük bir üne kavuşmuştu. 'Derdim Olsun' şarkısının rekorlar kırmasının ardından 'Ela' şarkısıyla da milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak Reynmen adından söz ettirmeyi başardı.



