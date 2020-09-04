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Reynmen yeni aracı olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Milyonluk aracıyla tartışma yaratan YouTuber Enes Batur'dan sonra 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş da milyonluk cipiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Reymen'in milyonluk aracı sosyal medyada gündem oldu.

Reynmen yeni aracı olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medya fenomeni Reynmen milyonluk yeni cipiyle ilk kez görüntülendi. Aktaş, önceki akşam aracını Nişantaşı City's Vale'ye teslim etti. Reynmen'in aracının fiyatı yaklaşık 2 milyon 963 bin 500 TL.

REYNMEN (1) SON - Kopya
'Derdim Olsun', 'Ela' ve 'Leila' şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, geçtiğimiz yıl konser ücretiyle tartışma yaratmıştı. Çeşme'deki mekanlarda sahneye çıkan Aktaş'ın konserindeki localar 35-40 bin TL'den satışa çıkmıştı.

REYNMEN (4) SON - Kopya

FARAH ZEYNEP'TEN AŞK AÇIKLAMASI

Öte yandan zaman zaman aşk iddialarıyla gündeme gelen Yusuf Aktaş'ın son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili güzel oyuncu sessizliğini bozdu. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Farah Zeynep Abdullah, "Kalbim boş" diyerek; Reynmen'le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. (SnobMagazin)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hakkıyla kazanıyor eyvallah ama fazla kazanıyor gerksiz vergiyi garibana yükleneceğinize bunlara yükleyim millet çöp topluyor sokaklardan
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