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Reyting rekorları kıran Sadakatsiz'in Ali'si 4 yaşında bakın hangi dizide oynamış! Hatırlayınca çok şaşıracaksınız

12.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yer alan ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Akar'ın seneler önce oynadığı dizi sevenlerini şaşırttı. Başarılı ve genç oyuncunun yıllar önce milyonları ekrana kilitleyen bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz'in Ali'si 4 yaşında bakın hangi dizide oynamış! Hatırlayınca çok şaşıracaksınız

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ali'yi canlandıran Alp Akar'ın seneler önce pek çok önemli oyuncunun da rol aldığı bir dizinin kadrosuna yer aldığı ortaya çıktı.

MEĞER O DİZİDE DE OYNAMIŞ!

27 Şubat 2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Alp Akar'ın, çocuk olmasına karşın istikrarlı bir portre çizdiği biliniyor.

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Yetenekli genç oyuncu, ekranları başında olan izleyici kitlesini etkilemeyi başarırken daha yeni projelere yelken açarak dizi ve sinema serüvenini hep devam ettirdi.

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REYTİNG REKORLARI KIRAN 'EZEL' DİZİSİNDE OYNADI!

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü ismin, ilk oyunculuk deneyimini Ezel dizisi ile yaşadığı ortaya çıktı.

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GENİŞ AİLE DE ROL ALDI!

2009 senesinden itibaren ekranlarda yer almaya başlayan Alp Akar, şimdiye kadar Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi pek çok yapımın oyuncu kadrosunda da yer aldı.

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Bizim Hikaye dizisinde ise Fikret karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan isim 2019’da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Şehzade Nureddin Efendi’yi, 2020 yılında yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterini de canlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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