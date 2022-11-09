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Reyting rekoru kıran dizi Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının yalı için ödediği parayı...

09.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı son dönemin en çok konuşulan dizisi 'Yalı Çapkını'ndaki yalının nerede olduğu ve kime ait olduğu merak ediliyordu. Dizideki yalının sahibi tanıdık çıktı. Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. İşte Yalı Çapkını'ndaki yalının sahibi...

Reyting rekoru kıran dizi Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının yalı için ödediği parayı...

Son günlerde gündemde olan yeni dizi Yalı Çapkını'nın çekimleri nerede yapılıyor merak konusu olmuştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un rol aldığı Yalı Çapkını Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor.

Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.

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YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALININ SAHİBİ

Herkes 'Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait.

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İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.

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