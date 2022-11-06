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'Sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın' demişti! Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz bralet sütyenle poz verdi!

06.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın" diyerek sitem eden Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişimi sonrası sık sık gündeme geliyor. Adını Meli Bendeli yapan oyuncu son olarak sütyenli pozuyla dikkat çekti.

'Sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın' demişti! Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz bralet sütyenle poz verdi!

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu katıldığı programda fantezi ürünü olmak istemediğini anlatmıştı.

"Beni rahat bırakın hayatımı yaşayayım" diyen Ahmet Melih Yılmaz "Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın" diyerek sitem etmişti.

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HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Cinsiyet değiştirdikten sonra sık sık son hali merak edilen Meli Bendeli sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Çukur'un Timsah Celil'i olarak hafızalara kazınan oyuncu son olarak bralet sütyeniyle ayna pozu verdi.

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Ünlü oyuncuyu görenler "Çok güzelsin", "Pes etme hayatını yaşa", Kimseyi umursama" yorumlarında bulundu.

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Çukur Ahmet Melih Yılmaz Oyuncu

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