REYTİNG SONUÇLARI 16 KASIM! Sakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenSakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aldatmak gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

16 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (9 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.







