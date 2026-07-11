Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! 'Her halinle güzelsin'

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

Her davete oldukça doğal bir şekilde katılan ve makyaj yapmayan Ava Yaman'ın makyajlı karelerini görenler şaştı kaldı.

YORUM YAĞDI

Ava Yaman'ın yoğun göz makyajlı peş peşe paylaştığı kareler beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun karelerine; 'Gözleri çok güzel', 'Bayıldım', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Çok ama çok güzelsin', 'Gözlerinin güzelliği peki', 'O kadar özledik ki seni' şeklinde yorumlar yapıldı.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 19 Kasım 2006 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. 2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde canlandırdığı "Özge" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yaman, TRT 1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki "Eleni Miryano" rolüyle geniş kitlelerce tanınarak büyük bir çıkış yakalamıştır.