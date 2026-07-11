MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! 'Her halinle güzelsin'

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle adından söz ettiren Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki makyajlı kareleriyle dikkat çekti. Yaman'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! 'Her halinle güzelsin'
Öznur Yaslı İkier

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

Her davete oldukça doğal bir şekilde katılan ve makyaj yapmayan Ava Yaman'ın makyajlı karelerini görenler şaştı kaldı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! Her halinle güzelsin 1

YORUM YAĞDI
Ava Yaman'ın yoğun göz makyajlı peş peşe paylaştığı kareler beğeni topladı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! Her halinle güzelsin 2

Ünlü oyuncunun karelerine; 'Gözleri çok güzel', 'Bayıldım', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Çok ama çok güzelsin', 'Gözlerinin güzelliği peki', 'O kadar özledik ki seni' şeklinde yorumlar yapıldı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! Her halinle güzelsin 3

AVA YAMAN KİMDİR?
Ava Yaman, 19 Kasım 2006 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. 2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde canlandırdığı "Özge" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yaman, TRT 1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki "Eleni Miryano" rolüyle geniş kitlelerce tanınarak büyük bir çıkış yakalamıştır.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın makyajlı hali sosyal medyayı salladı! Her halinle güzelsin 4

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi gündemde! Herkes senariste seslendiYeni bölüm öncesi gündemde! Herkes senariste seslendi
Ünlü şarkıcı zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu Ünlü şarkıcı zor günler geçiriyor! Tüp mide ameliyatı oldu

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz Ava Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.