Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar: Altın Kafes, Yargı, Teşkilat reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Aralık Pazar gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Aralık 2023 Pazar günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 ARALIK AÇIKLANDI MI?

17 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık Pazargünü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.







