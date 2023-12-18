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Reyting sonuçları 17 Aralık Pazar: Altın Kafes, Yargı, Teşkilat reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

18.12.2023 00:01 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 17 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında Altın Kafes, Yargı, Teşkilat, MasterChef All Star ve Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Aralık Pazar gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Aralık 2023 Pazar günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 ARALIK AÇIKLANDI MI?

17 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık Pazargünü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

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