REYTİNG SONUÇLARI 18 ARALIK PAZARTESİ: Kızıl Goncalar, Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 ARALIK AÇIKLANDI MI?

18 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Safir dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.







