REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK SALI: Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Aralık Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 19 Aralık Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK AÇIKLANDI MI?

19 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Aralık Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.







