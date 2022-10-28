Reyting sonuçları 28 Ekim açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 28 Ekim 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Ekim Cuma günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 28 EKİM 2022 CUMA AÇIKLANDI MI?

28 Ekim reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli oldu.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim 2022 Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen Esra Erol'da, 3. sırada ise Yalı Çapkını özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada Yalı Çapkını, 2. sırada Yalı Çapkını özet bölümü, 3. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

