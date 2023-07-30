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REYTİNG SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2023 AÇIKLANDI! Dünün reyting birincisi kim oldu?

30.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 29 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında MasterChef All Star, Malefiz, Güldür Güldür Show, Dedemin Fişi, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 29 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 TEMMUZ AÇIKLANDI!

29 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.

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