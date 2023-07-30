REYTİNG SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2023 AÇIKLANDI! Dünün reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 29 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 TEMMUZ AÇIKLANDI!

29 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.



