REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 21 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün yeni bölümleriyle Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar yayımlandı. Reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 21 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Dilek Taşı”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Dilek Taşı” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (14 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Dilek Taşı”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Dilek Taşı”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.





