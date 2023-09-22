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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 21 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi!

22.09.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. 21 Eylül 2023 Perşembe günü Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star arasından reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün yeni bölümleriyle Dilek Taşı, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar yayımlandı. Reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 21 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Dilek Taşı”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Dilek Taşı” yer aldı.

REYTİNG 21 EYLÜL

GEÇEN HAFTANIN (14 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Dilek Taşı”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

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AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Dilek Taşı”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.

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