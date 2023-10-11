REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Çöp Adam, Dönence 11 Ekim reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Ekim Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 11 EKİM AÇIKLANDI MI?

11 Ekim Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, İkinci sırada Kuruluş Osman özet, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.



